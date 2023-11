Riolo charge un ancien du PSG pour défendre Messi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jérôme Rothen n'a pas hésité à dézinguer Lionel Messi et les joueurs de l'Argentine pour leur attitude sur le terrain, à l'image du dernier choc face au Brésil. Mais Daniel Riolo, qui ne partage absolument pas le même point de vue que l'ancien joueur du PSG, lui répond cash sur le sujet.

La tension était à son comble lors du choc entre l’Argentine et le Brésil (0-1) dans la nuit de mardi à mercredi. Il y a eu des accrochages dans les tribunes entre les supporters argentins et la police brésilienne, mais également sur le terrain. On a notamment pu voir Lionel Messi s’expliquer vivement avec Rodrygo, le joueur de l’Inter Miami mettant notamment en avant son titre de champion du monde. Et ce n’est pas la première fois que le comportement des Argentins et leur supposée arrogance fait débat comme l'a souligné Jérôme Rothen dans son émission sur RMC Sport .

Rothen dézingue Messi

« Au niveau du comportement, ils sont numéros un pour se prendre pour d'autres. À commencer par la star de cette équipe, Leo Messi. Lui, maintenant qu'il est champion du monde et depuis deux ans qu'il s'est bien reposé au PSG pour la Coupe du monde... Il avait une image d'un garçon attachant, mais là il est passé de l'autre côté car il est rattrapé par la patrouille et sa vraie personnalité ressort. Aujourd'hui, on ne peut plus le toucher (...) Je suis très surpris de leur comportement. Leur comportement laisse à désirer et aujourd’hui on ne retient malheureusement que ça. Pour moi, ce sont des champions du monde avec des petites personnes à leur tête », a lâché l'ancien joueur du PSG.

« Une attitude de petit supporter de base »