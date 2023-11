Le PSG boucle un transfert à 65M€, Luis Enrique jubile en direct

Thibault Morlain

Ce mercredi, le PSG a quelque peu surpris tout le monde en annonçant un transfert, celui de Gonçalo Ramos. En effet, alors que le Portugais était jusqu’à présent prêté par le Benfica Lisbonne, le club de la capitale a officialisé la levée de l’option d’achat de son attaquant, qui était de 65M€. Alors que Ramos est désormais sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction à propos de ce transfert.

C’est désormais officiel, Gonçalo Ramos est un joueur du PSG à part entière. A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato estival, le club de la capitale était parti chercher le Portugais au Benfica Lisbonne. Mais pour rentrer dans les clous du fair-play financier, l’opération s’était bouclée sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 65M€, pouvant montant jusqu’à 80M€ en fonction des bonus. Mais voilà que cette option a d’ores et déjà été levée. En effet, ce mercredi, le PSG a officialisé le transfert définitif de Gonçalo Ramos, annonçant : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est désormais lié au club jusqu’en 2028 ».

« C’est une très bonne nouvelle »

Alors que Luis Enrique était de passage en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre face à l’AS Monaco, l’entraîneur du PSG a été interrogé sur ce transfert définitif de Gonçalo Ramos. Et devant les journalistes, Luis Enrique n’a pas caché sa joie de pouvoir compter sur Ramos sur le long terme au PSG : « C’est une très bonne nouvelle qui me réjouit pour tout ce que signifie Gonçalo Ramos comme joueur. Si je pense à Ramos en tant que personne, je suis encore plus content ».

« Un attaquant qui est très impressionnant »