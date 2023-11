Mbappé et le PSG ont pris une décision pour son transfert

Hugo Chirossel

Si le PSG et Kylian Mbappé ont trouvé un accord financier qui a permis de le réintégrer au groupe l’été dernier, la situation contractuelle de l’international français quant à elle n’a pas évolué. En l’état actuel des choses, il pourra rejoindre librement le club de son choix en juin prochain, mais un départ dès janvier ne serait en revanche pas envisagé.

Le temps passe et une question perdure : Kylian Mbappé sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? Le contrat du capitaine de l’équipe de France arrive à son terme en juin 2024 et sa décision n’est toujours pas connue. Il pourrait prolonger son contrat tout comme quitter le club de la capitale libre dans quelques mois.

Mbappé a fait une croix sur 80M€

Après sa mise à l’écart l’été dernier, Kylian Mbappé a finalement été réintégré quelques semaines plus tard. Un retour permis par un accord financier avec le PSG, comme indiqué par RMC Sport . L’attaquant de 24 ans a renoncé à diverses primes pour un montant estimé à 80M€. Le but étant que le PSG ne se sente pas lésé s’il venait à partir libre et que Kylian Mbappé puisse rejouer.

Pas de départ en janvier pour Mbappé