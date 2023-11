Le PSG boucle une opération à 65M€, les raisons sont dévoilées

Thibault Morlain

Alors que le mercato hivernal n’ouvrira ses portes que le 1er janvier prochain, le PSG a annoncé en ce mercredi 22 novembre un transfert. En effet, à la surprise générale, le club de la capitale a officialisé le transfert définitif de Gonçalo Ramos, lui qui avait été prêté avec option d’achat par Benfica lors du dernier mercato estival. Pourquoi un tel choix du PSG avec le Portugais ? Des réponses ont été apportées.

Lors du dernier mercato estival, le PSG cherchait un buteur. Il en a finalement recruté deux. En effet, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Pour ce qui est de l’attaquant portugais, il est arrivé en provenance du Benfica Lisbonne, débarquant sous la forme d’un prêt, assorti d’une option d’achat de 65M€, pouvant monter à 80M€ en fonction de différents bonus. Et le PSG n’aura pas attendu pour lever cette option d’achat de Gonçalo Ramos. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est désormais lié au club jusqu’en 2028 », a annoncé le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat de Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais est désormais lié au club jusqu’en 2028. pic.twitter.com/w7LnMt5Fa2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 22, 2023

Le PSG a confiance en Gonçalo Ramos

Sortie de nulle part, cette officialisation du PSG pour le transfert de Gonçalo Ramos en a surpris plus d’un. Pourtant, le club de la capitale a visiblement ses raison de boucler dès à présent le transfert définitif de l’attaquant portugais. Et dans la foulée de l’annonce du PSG, Le Parisien a dévoilé les motifs de ce choix. Il est ainsi expliqué que Gonçalo Ramos dispose pleinement de la confiance de sa direction et de Luis Enrique. De plus, à Paris, on assurerait que le Portugais s’inscrit dans le projet à long terme du club.

Une bonne santé financière

Comme le souligne également le quotidien régional, cette décision du PSG de payer les 65M€ de l’option d’achat de Gonçalo Ramos en dit également long sur la bonne santé financière du club de la capitale. En effet, lors du dernier mercato estival, le PSG a opéré un énorme ménage au sein de son effectif, se séparant de nombreux joueurs et certains gros salaires. De quoi se permettre de faire de grosses économiques et la levée de cette option de 65M€ de Ramos le confirme.