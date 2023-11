OM : Longoria annonce deux recrues en direct ?

Arnaud De Kanel

A la tête d'un OM qui n'a jamais été aussi mal en point que depuis qu'il en a repris les commandes, Pablo Longoria a livré un long entretien dans le Super Moscato Show pour RMC. Le président de l'OM a évoqué l'extra-sportif, mais il a aussi parlé du terrain en vendant la mèche pour deux nouvelles recrues qui pourraient débarquer lors du mercato hivernal.

Le navire marseillais chavire et Pablo Longoria va devoir redresser la barre au plus vite avant qu'il ne coule. Après avoir recruté sur les demandes de Marcelino, le président de l'OM a vu son coach démissionner après 5 petites journées et c'est donc Gennaro Gattuso qui a été appelé en catastrophe. Sauf que l'Italien doit composer avec des joueurs qui n'entrent pas forcément dans son plan de jeu. Conscient également du manque de profondeur du banc, Pablo Longoria lui a promis de se pencher sur deux postes bien précis : un ailier et un latéral gauche.

«Il y a une discussion sur le latéral gauche»

Invité du Super Moscato Show la semaine passée sur RMC , Pablo Longoria avait alors dressé les contours du mercato hivernal de l'OM. « On va analyser avec le coach les différents besoins qu’on pourrait avoir. On va analyser avec notre équipe de scouting. Avec tout ce travail ensemble, et l’analyse financière, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance possible pour compléter cet effectif. A quelques positions, on a des besoins numériques. Il y a une discussion sur le latéral gauche. Pour son style de jeu, Marcelino avait une confiance énorme en Emran Soglo. Pour le style de jeu de Gattuso, Soglo est un joueur avec des caractéristiques différentes. Il a beaucoup de qualités, mais c’est un joueur encore en construction, un 2005. On doit chercher à se renforcer parce que numériquement, on doit donner de la souplesse à Renan Lodi mais aussi à Michael Murillo. Il est en train de proposer de très bonnes choses, il nous donne satisfaction quand il joue dans cette position. Il faut augmenter la compétition entre les joueurs de l’effectif, on a un manque numérique dans l’effectif aujourd’hui », a reconnu le président de l'OM. Concernant le poste d'ailier, Longoria va être attentif au marché.

«On doit tenir compte de ça, avec ce que le marché peut nous offrir»