OM : Une révolution réclamée à Longoria à cause de ce renfort

Suite au départ de Javier Ribalta, l’OM s’est mis en quête d’un nouveau directeur sportif. Pablo Longoria toucherait au but. En effet, d’ici peu, c’est Mehdi Benatia qui devrait débarquer à Marseille et intégrer l’organigramme olympien. Des questions se posent toutefois sur sa collaboration avec le président de l’OM et cela devrait avoir certaines répercussions sur Longoria.

Formé à l’OM, Mehdi Benatia n’a toutefois jamais joué avec le club phocéen. Il a par la suite réalisé une grande carrière comme joueur, passant notamment par la Juventus ou encore le Bayern Munich. Désormais à la retraite, le Marocain s’est d’abord reconverti comme agent et voilà qu’il s’apprête à découvrir un nouveau rôle, celui de directeur sportif de l’OM. En effet, l’officialisation serait proche, Benatia devrait succéder à Javier Ribalta au sein de l’organigramme du club phocéen.

OM : Une occasion à 0€ se confirme sur le mercato https://t.co/W5LqYpb80H pic.twitter.com/6hQB65ovP2 — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

A l’OM, Mehdi Benatia va donc récupérer les clés du sportif. Mais comment ça va se passer avec Pablo Longoria ? Si l’Espagnol est officiellement président du club phocéen, il avait l’habitude de s’investir dans le sportif. Les deux vont-ils alors se marcher dessus ? Au micro de RMC , Jérôme Rothen a appelé Pablo Longoria à prendre un peu de distance pour laisser de la place à Benatia : « On va voir la cohabitation avec Pablo Longoria. Pablo Longoria, il est président, mais avant tout, il reste un directeur sportif, il aime manager, il aime s’occuper du sportif. Là, moi je pars du principe que pour ça réussisse, il va falloir qu’il lâche beaucoup de choses et qu’il fasse confiance à Medhi Benatia ».

