Vente OM : McCourt a déjà vendu la mèche ?

Depuis plusieurs semaines désormais, les rumeurs entourant la vente de l’OM se multiplient. Et pourtant, l’Arabie Saoudite n’est pas encore là et dans le même temps, le club continue de renforcer son organigramme avec l’arrivée de Mehdi Benatia. Une situation qui fait dire à Jérôme Rothen que la vente est loin d’être bouclée.

Malgré les nombreux démentis, les rumeurs entourant la vente de l'OM sont incessantes ces dernières semaines. L'Arabie Saoudite serait proche de racheter de le club phocéen, ce qui a été démenti par les informations récoltées en exclusivité par le10sport.com. D'ailleurs, Jérôme Rothen s'interroge aussi sur les rumeurs à ce sujet.

«Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club»

« Je ne comprends pas cette dérive actuelle sur la vente du club. Il y en a qui ont sorti l’info du siècle soi-disant il y a quelques années maintenant. On est en 2023, on en est toujours au même stade. Ça peut ne pas satisfaire tout le monde, mais il y a un actionnaire qui injecte de l’argent, pour avoir les joueurs qu’il y a actuellement et les récentes recrues. Alors je veux bien que Pablo Longoria soit un magicien avec des moyens limités, mais il y a un propriétaire qui veut redresser la barre au niveau économique et ce sera le cas au mois de juin. Et pour autant, quand il faut mettre la main à la poche, il le fait. Le recrutement de Vitinha, l’arrivée d’Alexis Sanchez avec les salaires accordés. 500M€ en 7 ans. Il y a eu de l’investissement de fait, ça se respecte déjà », assure l'ancien joueur du PSG au micro de RMC avant d'en rajouter une couche.

L'arrivée de Benatia, mauvaise nouvelle pour la vente de l'OM ?