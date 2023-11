«Choqué»… Insulté face à l’OM, il raconte tout

Thibault Morlain

A défaut d’avoir pu rejoindre l’OM durant sa carrière, Andy Delort a affronté le club phocéen à plusieurs reprises. L’Algérien a alors connu les ambiances chauds du Vélodrome, mais ça n’a pas toujours été simple pour lui. Delort a notamment raconté un moment où il a été insulté par près de 30 000 supporters marseillais.

On le sait, le Vélodrome est aujourd’hui l’un des stades les plus chauds en France et même en Europe. Alors que c’est un véritable plus pour les joueurs de l’OM, poussés par leur public, pour l’adversaire, il faut faire face à ses milliers de fans déchainés. Et parfois, il y a des dérapages comme Andy Delort a pu l’expliquer.



Delort insulté par le Vélodrome

D’origine gitane, Andy Delort a raconté que cela lui a notamment valu de terribles insultes lors d’un match à Marseille face à l’OM. En effet, s’exprimant pour Colinterview , celui qui évolue aujourd’hui au Qatar a avoué : « Je suis allé au Vélodrome, il y avait 30 000 personnes, je voulais en parler de cela et j’en ai jamais parlé, derrière le but à l’échauffement qui chantaient « gitan de merde » ».

« Ça m’avait vraiment fait mal au coeur »