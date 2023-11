Gattuso galère à l’OM, un entraîneur de Ligue 1 annonce la couleur

Thomas Bourseau

La vie n’est pas rose actuellement à Marseille pour Gennaro Gattuso. Et pour cause, l’OM qu’il a pris en main fin septembre n’y arrive pas en championnat et n’affiche qu’une seule victoire lors des cinq matchs de Ligue 1 au cours desquels Gattuso était sur le banc de touche. Néanmoins, son compatriote Francesco Farioli de l’OGC Nice lui prédit une fin de saison à succès à l’OM.

Gennaro Gattuso ne réalise pas des débuts tonitruants à l’OM en Ligue 1. En attestent les résultats du club phocéen depuis son arrivée : 3 défaites, 1 nul pour une seule victoire face au Havre le 8 octobre dernier (3-0). Peu, trop peu pour le technicien italien qui sauve cependant les meubles en Ligue Europa avec un bilan d’un match nul pour deux victoires.

«Gattuso a redressé Marseille et se battra pour une place en Ligue des champions»

Pour autant, Francesco Farioli estime que Gennaro Gattuso a tout bonnement remis l’OM sur de bons rails depuis sa nomination fin septembre. « Gattuso à Marseille et Grosso à Lyon, victimes du hooliganisme marseillais ? Je suis heureux qu'il y ait d'autres Italiens, comme en Turquie avec Montella et avec Pirlo quand il y était. Gattuso a redressé Marseille et se battra pour une place en Ligue des champions. J'ai exprimé tout mon soutien à Grosso : ce qui s'est passé est vraiment inacceptable ». a confié l’entraîneur de l’OGC Nice à la Gazzetta dello Sport.

«C'est comme un Tour de France»