Transferts : «Personne n'en veut», fake news à l'OM ?

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille, futur domicile de Marcus Rashford ? C'est l'une des rumeurs mercato de l'OM circulant dans la presse ces derniers temps. Néanmoins, le journaliste Julien Laurens a fait un constat très clair sur la situation de l'attaquant de Manchester United qui en dit long sur le feuilleton Rashford.

Marcus Rashford n'a plus arboré la tunique de Manchester United, le seul club qu'il a connu, depuis la mi-décembre en Ligue Europa sur la pelouse du Viktoria Plzen (2-1). L'enfant de Manchester de 27 ans est contractuellement lié aux Red Devils jusqu'en juin 2028. Mais au vu de sa relation catastrophique avec Ruben Amorim, son entraîneur, il ne devrait pas honorer son bail envers le club mancunien jusqu'à son terme.

Un transfert inattendu à l'horizon ? Zalexski pourrait quitter la Roma pour donner un nouvel élan à sa carrière à l'OM ! ⚽️

➡️ https://t.co/o8zFUP7tzP pic.twitter.com/cLb4wRmyH5 — le10sport (@le10sport) January 29, 2025

Ruben Amorim cartonne Marcus Rashford en conférence de presse !

En conférence de presse dimanche dernier, Ruben Amorim lâchait une punchline salée concernant la situation de Marcus Rashford en citant Jorge Vital, l'entraîneur des gardiens de Manchester United. « Si les choses ne changent pas, je ne changerai pas.C’est la même situation pour tous les joueurs. Si vous faites le maximum, si vous faites les bonnes choses, nous pouvons utiliser chaque joueur. (...) Je mettrai Vital avant de mettre un joueur qui ne donne pas le maximum tous les jours ».

«On souhaite à United qu'il trouve un autre club, mais pour l'instant personne n'en veut»

Ruben Amorim laisse entendre qu'il ne veut clairement plus de Marcus Rashford à Manchester United. Et il semble qu'il en soit de même sur le marché des transferts. Et ce, bien que l'OM ait été cité comme potentielle destination pour l'international anglais.

« Marcus Rashford est sur la liste des transferts et on souhaite à United qu'il trouve un autre club, mais pour l'instant personne n'en veut ». a confié le journaliste Julien Laurens cette semaine sur les ondes de RMC.