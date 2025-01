De Zerbi - Transferts : L'OM le prive de ses retrouvailles ?

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal trouvera son épilogue le lundi 3 février. D'ici-là, Roberto De Zerbi attendrait de ses dirigeants qu'un attaquant ait déposé ses valises à Marseille pour remplacer Elye Wahi. Evan Ferguson (20 ans) serait une option étudiée à l'OM, mais son destin s'écrirait en Premier League pour le moment.

Roberto De Zerbi a effectué près de deux saisons en Angleterre, du côté de Brighton. Chez les Seagulls, l'actuel coach de l'OM a donc pu côtoyer Evan Ferguson, jeune attaquant irlandais âgé de 20 ans. Et il se trouve que dans le cadre de la succession d'Elye Wahi transféré à l'Eintracht Francfort pour 26M€ sans bonus que l'Olympique de Marseille se pencherait sur le profil de Ferguson.

L'OM se lancerait sur les traces d'Evan Ferguson, ancien protégé de De Zerbi

En conférence de presse la semaine dernière, Roberto De Zerbi s'était montré clair quant à ses attentes : il fallait à tout prix dénicher un joueur pour combler le vide laissé par le départ d'Elye Wahi avant la clôture du mercato hivernal programmée pour le lundi 3 février prochain. Le dossier Evan Ferguson ne devrait pas tourner en la faveur de l'OM quand bien même le joueur et l'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne seraient pas du tout contre des retrouvailles au sein de la cité phocéenne.

Ferguson destiné à rester en Premier League ?

D'après The Athletic, Brighton serait enclin à l'idée de laisser filer son attaquant en prêt si cela convenait à toutes les parties concernées. Mais la concurrence se fait rude pour l'OM avec entre autres West Ham, Bournemouth ou encore Everton dans la course à sa signature. A l'instant T, le média anglais affirme qu'un nouveau challenge en Premier League serait l'éventualité la plus probable au feuilleton Evan Ferguson. Coup dur donc pour l'OM et Roberto De Zerbi.