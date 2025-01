Mercato - OM : «Un grand joueur débarque» et enflamme Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria a ignoré les avertissements. Malgré les pressions politiques, le président de l'OM est allé au bout de sa pensée en recrutant Mason Greenwood, accusé de viol et de violences conjugales il y a près de deux ans. Ancien du club marseillais, Bafétimbi Gomis a donné son avis sur ce transfert qui avait divisé la cité durant l'été.

La méthode Roberto de Zerbi a imprégné le groupe marseillais. Depuis son arrivée, le technicien de l’OM tente de maintenir son effectif à un niveau important. Pour cela, il peut compter sur le soutien des plus expérimentés comme Pierre-Emile Höjbjerg, Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood. Ces trois joueurs diffusent leur expérience aux plus jeunes, qui tentent de se mettre au niveau. Cette association entre les moins rôdés et les plus vieux, conjuguée à l’expertise de De Zerbi, permet à l’OM de figurer juste derrière le PSG au classement.

De Zerbi a relancé Greenwood

« Sa façon de jouer, de ressortir le ballon de derrière, d’avoir eu le caractère et la personnalité de donner sa confiance à(Mason) Greenwood, alors qu’il avait eu des problèmes et que j’avais entendu un politicien (Benoît Payan) émettre un avis contraire à ce recrutement » a noté Bafétimbi Gomis.

« L’OM a fait confiance à la justice »

Selon lui, l’OM a fait le bon choix en ignorant les déclarations de Benoït Payan sur Greenwood. Accusé de violences sexuelles et physiques sur sa compagne, l’ailier anglais n’était pas forcément désiré à Marseille. « L’OM a fait confiance à la justice et pris le pari de le prendre. Ils ont également engagé Rabiot, un des meilleurs joueurs du championnat italien. C’est bien pour notre championnat qui, à mon avis, manque de grands joueurs, de visibilité. Seul le PSG ramenait ces joueurs-là. Je suis bien content que l’OM le fasse également et qu’il ait des résultats. J’espère que ça en inspirera d’autres » a lâché Gomis à la Provence. Pour rappel, la plainte a été retirée et les poursuites abandonnées par la justice britannique.