PSG - Neymar : L’Arabie Saoudite victime d’une arnaque ?

Entre Neymar et l’Arabie Saoudite, c’est déjà terminé. Recruté par Al-Hilal en 2023 en provenance du PSG, le Brésilien vient d’être libéré. C’est donc la fin de son expérience saoudienne, qui n’aura pas été une franche réussite en raison de pépins physiques. Mais voilà que le fiasco était annoncé d’avance à en croire Daniel Riolo.

Après 6 saisons, le PSG ne comptait sur Neymar. A l’été 2023, le Brésilien a ainsi été vendu en Arabie saoudite, au club d’Al-Hilal pour 90M€. Une très belle opération financière pour le club de la capitale quand on voit comment ça s’est passé pour Neymar du côté du championnat saoudien. Miné par les blessures, celui qui s’apprête à faire son retour à Santos n’aura joué que quelques minutes seulement.

Les Saoudiens bernés !

Neymar aura donc été un fiasco en Arabie Saoudite. Mais comme expliqué par Daniel Riolo lors de L’After Foot, il fallait s’y attendre étant donné que le physique du Brésilien ne suivait déjà plus quand il était au PSG : « Neymar est la plus grosse arnaque du foot ? Moi Neymar je m’en fous, ce sont les Saoudiens qui se sont fait berner ».

« On le sait que ses jambes sont en bois depuis deux ans »

« Mais comment ils ne le savent pas ? On le sait que ses jambes sont en bois depuis deux ans. On le sait qu’il va se blesser. Son corps est fini, on n’arrêtait pas le dire, les médecins le disaient. Il faut écouter quand même », a poursuivi Daniel Riolo à propos de Neymar.