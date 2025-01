Mercato : C’est confirmé, l’OM négocie avec une star !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Ruben Amorim, Marcus Rashford pourrait quitter Manchester United d’ici à la fermeture du marché des transferts. A la recherche d’un un attaquant après le départ d’Elye Wahi, l’OM se serait renseigné à propos de l’international anglais et des discussions en ce sens auraient bien lieu en coulisses.

« Rashford c’est possible, mais en fin de mercato »

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato », a indiqué le journaliste Loïc Tanzi sur le plateau de L’Équipe de Greg.

L’OM tente vraiment le coup Rashford ?

Selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian pour Entrevue, des discussions pour une arrivée de Marcus Rashford à l’OM auraient bien lieu en coulisses. Plusieurs agents auraient confirmé cela et les négociations porteraient sur un prêt de l’international anglais (60 sélections, 17 buts).