Mercato : «Rashford à l’OM, c’est possible»

Poussé au départ de Manchester United, Marcus Rashford est le joueur qui affole le mercato cet hiver. Annoncé dans plusieurs grands clubs européens, l'international anglais n'a toujours pas tranché pour son avenir, ce qui pourrait permettre à l'OM dans s'engouffrer dans la brèche. Un dossier délicat, mais encore loin d'être impossible pour les Marseillais.

Et si c'était l'énorme coup de ce mercato d'hiver ? En quête de renforts offensifs d'ici la fermeture du marché le 3 février prochain, l'OM aurait notamment sondé Manchester United dans l'optique d'un prêt de Marcus Rashford. Une tentative osée, mais pas totalement désespérée selon le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.

«Rashford c’est possible, mais en fin de mercato»

« Rashford, peut-être en fin de mercato s’il n’a vraiment rien, mais je pense qu’il ira dans un club plus important. Rabiot, c’était possible parce qu’ils ont attendu. C’est pour ça, Rashford c’est possible, mais en fin de mercato », révèle-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.

Barcelone, très chaud sur Rashford

Cependant, Marcus Rashford ne manque pas d'options sur le marché. Et pour cause, le FC Barcelone, l'AC Milan et le Borussia Dortmund sont très chauds sur ce dossier. Trois grands clubs encore engagés sur la scène européenne, ce qui pourrait faire la différence pour l'OM qui va donc devoir faire preuve de patience.