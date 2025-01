Départ de Wahi : L’OM va boucler un transfert à 35M€ ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Pour remplacer Elye Wahi, qui devrait prendre la direction de l’Eintracht Francfort, l’OM est notamment annoncé sur la piste de Santiago Gimenez. Toutefois, Feyenoord, où il a encore deux ans et demi de contrat, ne serait pas très enclin à s’en séparer cet hiver et n’aurait pas l’intention d’écouter les offres inférieures à 35M€.

Comme indiqué par le journaliste Daniel Riolo, l’OM a déjà une petite idée si le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort se confirme. En effet, « la piste la plus chaude » explorée par les dirigeants marseillais mène à Santiago Gimenez (23 ans), sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Feyenoord.

L’OM va devoir lâcher 35M€ pour Gimenez

Mais l’OM va devoir mettre les moyens nécessaires pour réussir à s’attacher les services de l’international mexicain (32 sélections, 4 buts). Car, selon le journaliste Rudy Galetti, la clause libératoire de Santiago Gimenez serait fixée à 50M€ et Feyenoord n’aurait pas l’intention de négocier une indemnité de transfert inférieure à 35M€.

Brobbey et Ferguson également ciblés par l’OM

Rudy Galetti ajoute que Feyenoord ne serait pas ouvert à un prêt et qu’un transfert sec serait la seule formule possible en cas de départ cet hiver. Le club néerlandais préfèrerait ne pas s’en séparer maintenant. D’après RMC Sport, l’OM a d’autres options pour son attaque et s’intéresse également à Brian Brobbey (22 ans, Ajax Amsterdam) et Evan Ferguson (20 ans, Brighton).