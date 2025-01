Rashford : Le transfert qui met le feu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dégraisser son effectif d'ici le 3 février, date de la fermeture du mercato d'hiver, le PSG aurait notamment proposé Marco Asensio au FC Barcelone. Une option que le club blaugrana aurait toutefois déclinée. Et pour cause, le Barça est focalisé sur le recrutement de Marcus Rashford. Un transfert qui pourrait donc plomber les Parisiens qui cherchent une porte de sortie à Marco Asensio.

Le PSG a d'ores et déjà frappé un très gros coup sur le mercato en obtenant la signature de Khvicha Kvaratskhelia, recruté pour 70M€ en provenance de Naples. Désormais, l'objectif principal du club de la capitale est de dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs joueurs jugés indésirables. C'est ainsi que Randal Kolo Muani attend qu'une solution soit trouvée pour débloquer son prêt vers la Juventus. Il faudra ensuite gérer le cas Milan Skriniar, qui n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Et ce n'est pas tout.

Asensio proposé au FC Barcelone ?

En effet, un autre joueur ne semble plus entrer dans les plans de Luis Enrique à savoir Marco Asensio. Et la situation de l'international espagnol ne risque pas de s'améliorer avec l'arriver de Khvicha Kvaratskhelia. Selon les informations d'Eduardo Inda, le joueur aurait ainsi été proposé au Barça. « L'arrivée de Kvaratskhelia rend les choses très difficiles pour Asensio. Le PSG l'a proposé à deux équipes espagnoles. Il l'a proposé au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid », assure le directeur d'OK Diario sur la plateau du Chiringuito.

Rashford va tout gâcher

Cependant, il est peu probable que le FC Barcelone réponde positivement à la proposition du PSG. Et pour cause, non seulement le salaire de Marco Asensio est trop élevé, mais surtout, après avoir eu beaucoup de mal à enregistrer Dani Olmo, le Barça tente de boucler le transfert de Marcus Rashford, et ne pourra donc pas faire les deux transactions. Autrement dit, le transfert de l'international anglais, poussé au départ de Manchester United, pourrait créer des problèmes au PSG.