OM : Il interpelle les attaquants de Gattuso !

Cet été, l’OM a décidé de changer totalement le visage de son secteur offensif. Des nouveaux joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr ou bien Joaquin Correa sont arrivés à Marseille, sans grand succès pour le moment. L’ancien Marseillais Sabri Lamouchi a exposé les défaillances de certains joueurs de Gennaro Gattuso.

Si l’OM n’a encaissé que 13 buts depuis le début de la saison et figure parmi les meilleures défenses de Ligue 1, la donne est différente en ce qui concerne son attaque. Les Olympiens n’ont trouvé le chemin des filets qu’à 12 reprises en championnat et restent sur trois matchs consécutifs sans avoir marqué le moindre but. C’est justement le secteur de jeu de l’OM qui a connu le plus de changements cet été.

Interrogé par La Provence , Sabri Lamouchi s’est exprimé sur les défaillances de certains joueurs de l’OM. Avant de parler des nouvelles recrues, l’ancien Marseillais a regretté le manqué d’efficacité d’Amine Harit sur les deux dernières rencontres : « Amine Harit est l’un des joueurs les plus doués techniquement de l’effectif, et il vient de manquer deux occasions très nettes contre Lille et Lens. L’an dernier, avant sa blessure, je suis sûr qu’il les aurait mises au fond . »

