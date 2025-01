L’OM fait une annonce à Riolo pour le prochain buteur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, l’OM n’a enregistré l’arrivée que de Luiz Felipe à l’occasion de ce mercato hivernal. Mais d’ici la clôture de celui-ci, le club phocéen aimerait faire venir d’autres renforts pour Roberto De Zerbi, à commencer par un nouvel attaquant pour remplacer Elye Wahi. En ce sens, il existerait un intérêt pour Amine Gouiri et l’OM aurait d’ailleurs fait une confidence à Daniel Riolo à propos de l’international algérien de Rennes.

Après avoir passé seulement quelques mois à l’OM, Elye Wahi s’en est déjà allé. En effet, l’attaquant français s’est envolé pour l’Allemagne, ayant été vendu à l’Eintracht Francfort. La question maintenant est de savoir si un nouvel attaquant débarquera à Marseille pour le remplacer. Si Roberto De Zerbi avait annoncé un recrutement dans le secteur offensif, encore faut-il trouver la bonne recrue au bon prix. Cela pourrait être le cas avec Amine Gouiri. Aujourd’hui à Rennes, l’international algérien plairait énormément à l’OM.

Un nouvel attaquant à l'horizon pour l'OM ? Chuba Akpom, l'homme aux 8 buts, pourrait surprendre cet été. 🌟

➡️ https://t.co/kWmG7DDgGh pic.twitter.com/2g6r2JmcZ6 — le10sport (@le10sport) January 29, 2025

« On m’a dit « nous on pense qu’on peut en faire quelque chose » »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo s’est d’ailleurs confié sur le dossier Amine Gouiri. A cette occasion, il a notamment rapporté un échange qu’il a pu avoir du côté de l’OM à propos de l’Algérien : « Gouiri, ils vont faire le truc qu’ont essayé plein de gens « moi je vais y arriver ». Un peu comme avec Cherki ? Je pense que Cherki a déjà fait plus que Gouiri. Gouiri à chaque fois on rigolait c’est un but spectaculaire par an et après il disparaissait. Néanmoins, ils se disent qu’avec De Zerbi et Benatia, ils vont pouvoir en tirer quelque chose. Pas en faire le titulaire en vue de la Ligue des Champions, mais un joueur de rotation qui sera bon quand il sera sur le terrain. Quand on m’a dit ça, j’ai émis des doutes. On m’a dit « nous on pense qu’on peut en faire quelque chose » ».

« Un peu étonné sur l’emballement marseillais sur Gouiri »

L’OM croit donc énormément en Amine Gouiri. Il n’empêche que ce recrutement de l’international algérien suscite des doutes chez certains. C’est le cas pour Florent Gautreau, qui a fait savoir sur RMC : « Je suis un peu étonné moi sur l’emballement marseillais sur Gouiri. Ok De Zerbi peut peut-être le relancer, c’est un joueur qui fait des différences, mais c’est aussi un joueur qui disparait totalement, que les coachs font aussi parfois disparaitre car il n’a pas un investissement suffisant ».