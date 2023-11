Du très lourd arrive à l'OM !

Thibault Morlain

Suite au départ de Javier Ribalta, l'OM s'était mis en quête d'un nouveau directeur sportif. Ça fait maintenant plusieurs jours que Pablo Longoria tente de trouver l'heureux élu. Un nom est revenu en boucle, celui de Mehdi Benatia. Voilà que l'arrivée du Marocain ne serait désormais plus qu'une question de jours. Une excellente nouvelle pour l'OM ?

Formé à l'OM, Mehdi Benatia n'a jamais joué pour le club phocéen. Mais voilà que le Marocain pourrait faire son retour en grande pompe à Marseille... en tant que directeur sportif. Javier Ribalta parti, Pablo Longoria a cherché un remplaçant et l'arrivée de Benatia serait imminente. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, la signature serait prévue pour cette semaine pour le futur directeur sportif de l'OM.

Marcelino lâche l'OM, il annonce du lourd https://t.co/k3Mx1fZ798 pic.twitter.com/m0G5VXKXf5 — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

« Une personne qui a un niveau très élevé »

Passé de joueur à agent, Mehdi Benatia s'apprête donc à connaitre sa première expérience en tant que dirigeant. Futur directeur sportif de l'OM, il risque d'apporter énormément au club phocéen. Pablo Longoria avouait notamment il y a quelques jours à RMC à propos de Benatia : « C’est l’une des personnes avec lesquelles on a parlé, c’est vrai. C’est une personne qui a un niveau très élevé ».

« Il possède tous les composants pour ce poste »