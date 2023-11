Zidane débarque à Marseille, c’est le rêve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la question de son avenir suscite toujours autant de rumeurs, Zinedine Zidane était à Marseille dimanche pour la bonne cause. Le Français était l’invité d’honneur de la troisième édition du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance au Vélodrome. Une présence particulière pour les enfants présents, mais également pour le champion du monde 1998.

Les supporters de l’OM en rêvent. Ce dimanche, Zinedine Zidane était bien de retour du côté de Marseille et a eu l’occasion de fouler la pelouse du Vélodrome. Mais alors qu’une folle rumeur l’annonce dans les valises de l’Arabie saoudite en cas de rachat du club, le Français n’avait pas fait le déplacement en tant qu’entraîneur.

Zidane au Tournoi des Défenseurs de l’Enfance

C’est dans le cadre de la troisième édition du Tournoi des Défenseurs de l’Enfance que Zinedine Zidane a répondu présent pour venir au Vélodrome dimanche. Un tournoi convivial réunissant 216 enfants qui ont été victimes de violences physiques sexuelles ou psychologiques avait lieu dans l’enceinte de l’OM, et la présence de l’ancienne star des Bleus et du Real Madrid a forcément ravi les enfants. « C'est exceptionnel, on est dans un cadre de malade, y a du soleil, on est dans un des meilleurs stades de France, c'est incroyable, y a des enfants de mon équipe qui sont en foyer, qui ne font jamais rien, et là, ils viennent dans le stade, ils se font des copains, ils jouent au foot avec des amis », s’enflammait Youssef (15 ans), joueur de Strasbourg, dans des propos relayés par France 3 .

« Je suis ému »