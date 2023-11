Zaïre-Emery imite déjà Zidane et Benzema en équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Titularisé par Didier Deschamps samedi contre Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery a connu une première particulière, blessé sur l’action menant à son premier but en équipe de France. Soirée contrastée donc pour le titi du PSG, probablement absent jusqu’à la fin de l’année mais désormais dans l’histoire des Bleus.

Warren Zaïre-Emery va se souvenir de sa première, pour le meilleur et le pire. Petit nouveau de la liste de Didier Deschamps pour les matches face à Gibraltar et la Grèce, le surdoué du PSG découvrait l’équipe de France dès samedi en étant aligné au coup d’envoi, mais l’aventure tricolore a été de courte durée, le milieu de 17 ans, devenu le plus jeune international français depuis 1914, étant contraint de sortir après un quart d’heure, touché à la cheville.

Zaïre-Emery : une sélection, un but

Le numéro 33 du PSG a en effet été la cible d’un vilain tacle d’Ethan Santos sur l’action menant à son premier but sous le maillot bleu. Victime d’une grosse entorse, Warren Zaïre-Emery sera absent plusieurs semaines, un scénario qui l’a fait passer par toutes les émotions depuis samedi. « Frustré d’avoir dû quitter le terrain si vite mais également fier et honoré d’avoir célébré ma première sélection avec un but. Place au travail pour revenir au plus vite. Allez les bleus », lâchait-il sur les réseaux sociaux. En une vingtaine de minutes, le natif de Montreuil peut déjà se targuer d’être entré dans l’histoire de l’équipe de France.

Plus jeune buteur des Bleus pour sa première sélection

Présent dans le onze de Didier Deschamps, Warren Zaïre-Emery, du haut de ses 17 ans, huit mois et dix jours, est donc devenu face à Gibraltar le plus jeune joueur à disputer un match avec l’équipe de France. Un record souvent évoqué depuis samedi, mais en trouvant le chemin des filets, la pépite parisienne a fait encore plus fort en devenant le plus jeune buteur de l’histoire des Bleus . Il rejoint alors du beau monde dès sa première sélection.

Zidane et Platini ont fait pareil

Marquer pour ses débuts en équipe de France est rare. Seule une poignée de joueurs est parvenue à réaliser cette prouesse, dont trois légendes tricolores. Warren Zaïre-Emery suit en effet les traces de Just Fontaine (21 sélections), Michel Platini (72 sélections) et Zinedine Zidane (108 sélections) en leur temps. Plus récemment, Karim Benzema (97 sélections) avait fait pareil lors de sa première en 2007, face à l’Autriche (1-0) dans une rencontre amicale. Bafetimbi Gomis (12 sélections), lui, avait fait encore mieux contre l’Équateur (2-0) avec un doublé en 2008. Deux ans plus tard, c’est Mathieu Valbuena qui avait trompé le portier adverse après son entrée contre le Costa Rica (1-0). De même quelques années auparavant pour Daniel Bravo (1982), Eric Cantona (1987), Stéphane Guivarc’h (1997) ou encore Louis Saha (2004).

Faubert et Martin ont sombré après ça

Certains joueurs ont bien eu du mal à confirmer après une première réalisation à l’occasion de leurs débuts. On se souvient notamment de Julien Faubert en 2006, qui avait hérité du numéro 10 de Zinedine Zidane après le Mondial en Allemagne, auteur d’un but lors de sa première et dernière apparition, ou encore de Marvin Martin, comparé à Zizou à la suite d’un doublé et une passe décisive en 2011. La carrière internationale de M.M sera cependant bien moins glorieuse que celle de Z.Z, avec 15 caps en Bleu.

Difficile aussi de se souvenir des parcours de Younès Kaboul (4 sélections en 2011), Hatem Ben Arfa, buteur sous Raymond Domenech contre les Îles Féroé (6-0) et qui ne compte que 15 sélections entre 2007 et 2015, ou encore Jonathan Ikoné, décisif face à l’Albanie (4-1) en 2019, totalisant quatre apparitions avec Didier Deschamps. Warren Zaïre-Emery sait de qui s'inspirer.