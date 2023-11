Mbappé - Griezmann : L'aveu de Deschamps après le malaise

Benjamin Labrousse

En mars dernier, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, décidait de donner le capitanat des Bleus à Kylian Mbappé, et le vice-capitanat à Antoine Griezmann. Et pourtant, ce dernier est plus expérimenté que la star du PSG. Si le joueur de l’Atlético Madrid a pu être irrité par cette décision, Deschamps a affirmé n’avoir aucun regret concernant ce choix.

L’équipe de France rayonne. Déjà qualifiés pour l’Euro 2024, les Bleus ont balayé Gibraltar (14-0) ce samedi soir à Nice. Avec sept victoires en autant de matchs disputés lors de cette campagne de qualifications, Didier Deschamps semble avoir réussi son pari de renouveler son groupe. En mars dernier, le sélectionneur français avait confié les clés du camion à Kylian Mbappé, en nommant la star du PSG capitaine, au grand dam d’un certain Antoine Griezmann.

Griezmann déçu de ne pas avoir obtenu le brassard

Cadre de l’équipe de France depuis la Coupe du monde 2014, Antoine Griezmann avait été déçu, voire irrité, par cette décision de Didier Deschamps selon l’Équipe . Mais désormais, le meneur de jeu de l’Atlético Madrid semble en parfaite osmose avec Kylian Mbappé, les deux joueurs étant perçus comme les deux leaders des Bleus.

« Il assume totalement cette fonction-là »