Ce crack veut devenir le nouveau Zaïre-Emery, il promet du lourd

Benjamin Labrousse

Alors que Warren Zaïre-Emery crève l’écran en ce début de saison, avec une première sélection en équipe de France honorée ce samedi soir, Mathys Tel a fait part de son intention de suivre ses pas. Flamboyant avec le Bayern Munich, l’attaquant de 18 ans a reçu les éloges de son coéquipier Dayot Upamecano.

L’équipe de France se porte à merveille. Si depuis mars dernier, Didier Deschamps a profondément renouvelé son effectif, les Bleus ont réalisé une campagne de qualifications pour l’Euro 2024 très réussie avec pour le moment sept victoires en autant de rencontres disputées. Avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann en têtes d’affiche, cette équipe de France semble rodée. Mais récemment, plusieurs jeunes talents ont émergé chez les Bleus, comme Malo Gusto, Castello Lukeba, ou encore Warren Zaïre-Emery.

Mbappé est choqué par un crack du PSG https://t.co/wJMi43aMJX pic.twitter.com/kJSrMlWrSe — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

« Je me dis que ça peut m'arriver aussi »

Titularisé par Didier Deschamps ce samedi soir face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery en a profité pour inscrire son premier but en équipe de France. Seulement âgé de 17 ans, le joueur du PSG impressionne, lui qui n’avait découvert les Espoirs qu’en septembre dernier. Autre grand talent du football français, l’attaquant du Bayern Munich Mathys Tel avait félicité Warren Zaïre-Emery, et s’est lui aussi projeté concernant une potentielle arrivée au sein du groupe de Didier Deschamps. « Il mérite ce qui lui arrive. Et je me dis que ça peut m'arriver aussi. Il faut que je reste patient, concentré et surtout que je continue d'apprendre comme je le fais actuellement » , déclarait le joueur formé au Stade Rennais dans des propos rapportés par l’Équipe .

« Mathys Tel le fait très bien »