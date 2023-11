Zaïre-Emery a bluffé tout le monde en équipe de France

Alexis Brunet

Pour le rassemblement de novembre, Didier Deschamps a fait appel pour la première fois à Warren Zaïre-Emery. Le joueur du PSG a été récompensé de son très bon début de saison en club. Il a notamment marqué face à Gibraltar, avant de malheureusement sortir sur blessure. Mais le milieu de terrain a eu déjà eu l'occasion de bluffer tout le monde, à commencer par Olivier Giroud.

Depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery brille au PSG. Le milieu de terrain enchaîne les bonnes performances, en Ligue 1, ou bien même en Ligue des champions. Cela a convaincu Didier Deschamps de faire appel à lui, et le sélectionneur l'a donc convoqué pour le rassemblement de novembre de l'équipe de France.

Zaïre-Emery buteur, mais blessé

Warren Zaïre-Emery n'a pas traîné pour décrocher sa première titularisation avec les Bleus. Face à Gibraltar, ce samedi, il était aligné d’entrée au milieu de terrain. Le joueur du PSG a réussi son baptême du feu, car il a inscrit le troisième but de l'équipe de France dans ce match. Malheureusement, la joie n'a été que de courte durée pour le crack parisien, car lors de son but, il s'est blessé et il a dû céder sa place à la vingtième minute.

Zaïre-Emery : Catastrophe pour le PSG, le verdict est tombé https://t.co/XKZQp4TCkR pic.twitter.com/lpzeYh7hOe — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Olivier Giroud est bluffé par Zaïre-Emery