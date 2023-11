La vente de l’OM est réclamée en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les rumeurs enflent au sujet d'une possible vente de l'OM, Emmanuel Petit s'est prononcé sur ce dossier au micro de RMC ce vendredi. Le champion du monde 1998 voit d'un bon œil un départ de Frank McCourt, limité financièrement et incapable de définir un projet sportif solide au sein du club marseillais.

En place depuis 2016, Frank McCourt serait sur le point de vendre l'OM. Selon plusieurs médias, l'Américain serait en discussions avancées avec des investisseurs saoudiens. Pour Emmanuel Petit, le départ de McCourt serait un excellente nouvelle pour le club marseillais.

Il lâche l'OM et fixe une condition pour son avenir https://t.co/2bXT5GCLHo pic.twitter.com/l7o1BQChnq — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Petit réclame le départ de McCourt

« Pourquoi je souhaiterais que l'OM soit vendu ? Je me mets à la place des supporters et des joueurs : je n'ai pas de vision, je ne sais pas quel est le projet du club, je ne sais pas me projeter » a déclaré le champion du monde 1998.

« McCourt n’a pas la capacité des grandes puissances financières »