Vente OM : Le départ de McCourt réclamé en direct !

Jean de Teyssière

La vente de l'OM est un sujet qui est très souvent abordé ces derniers temps. Selon nos informations, Frank McCourt n'a reçu aucune offre pour le moment. Mais les performances sportives de l'OM ne parviennent pas à convaincre tout le monde, au point qu'Éric Di Meco demande à ce que le propriétaire américain vende l'OM.

Frank McCourt souhaite vendre l'OM, mais c'est le montant qui pose question. Selon les informations du 10sport.com, il demandait au départ 400M€ pour pouvoir commencer à discuter. Devant l'absence de proposition, Frank McCourt a décidé de baisser le prix entre 300 et 350M€. Et à ce jour, rien n'a évolué dans le sens d'une vente.

«C'est un actionnaire respectable mais le club n'avance pas»

Dans l'émission Super Moscato Show , diffusée sur les ondes de RMC , l'ancien joueur de l'OM, Éric Di Meco est revenu sur le bilan de Franck McCourt, depuis son rachat du club en 2016 : « Ce n'est pas un boulet. Comment tu peux dire qu'un président qui a mis autant de sous soit un boulet ? C'est un actionnaire respectable mais le club n'avance pas. C'est un frein. On ne peut pas dire boulet, surtout quand on repense à l'ancien actionnaire (Margarita Louis-Dreyfus) qui n'avait plus d'ambition sportive. »

Vente OM : Il lâche une bombe sur l'Arabie Saoudite https://t.co/XfkE9qiej4 pic.twitter.com/cSfxE4e8w9 — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

«Il y a peut-être à voir un actionnaire arriver»