Vente OM : Longoria révèle avoir fait «une erreur»

Thibault Morlain

Ayant racheté l’OM à Margarita Louis-Dreyfus, Frank McCourt est aujourd’hui le patron du club phocéen. Mais jusqu’à quand le restera-t-il ? Cela fait maintenant de longs mois que le sujet de la vente de l’OM fait l’objet de nombreuses rumeurs. Forcément, face à un tel sujet, on attend des réponses venues de Marseille. Mais ne comptez pas sur Pablo Longoria, qui ne veut pas commettre une nouvelle erreur.

Malgré les annonces d’une vente imminente de l’OM à des investisseurs étrangers, aucun signe d’officialisation pour le moment. Frank McCourt va-t-il alors prochainement céder le club phocéen ? Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria, président de l’OM, n’a pas voulu trop en dire, et pour cause…

Longoria lâche une confidence sur son choix de rester à l’OM https://t.co/EKJpLEQyKT pic.twitter.com/U0AI9WOG2x — le10sport (@le10sport) November 14, 2023

« Je me suis tendu »

S’exprimant longuement à RMC , Pablo Longoria n’a pas échappé aux questions sur la vente de l’OM. Le président olympien a alors fait une confidence à ce propos, révélant avoir fait une erreur par le passé : « Depuis que je suis arrivé à l’OM, il y a toujours ces rumeurs de vente. J’ai commis une erreur, une fois. Je me suis laissé affecter par toutes ces rumeurs. C’était avant une demi-finale de Ligue Europa Conference face au Feyenoord. On était à l'aéroport. Je me souviens que je me suis tendu parce que j’y ai donné de l’importance ».

« Ça m'avait déstabilisé moi, mais aussi le groupe »