Deschamps fait un choix qui va faire plaisir à l'OM ?

Amadou Diawara

De retour dans le groupe tricolore depuis le dernier rassemblement des Bleus, Jonathan Clauss (31 ans) a été une nouvelle fois convoqué par Didier Deschamps. Titularisé lors des deux derniers matchs de l'équipe de France, l'arrière droit de l'OM devrait être aligné d'entrée face à Gibraltar ce samedi soir.

Oublié par Didier Deschamps depuis la Coupe du Monde au Qatar, Jonathan Clauss a retrouvé l'équipe de France lors du dernier rassemblement. D'ailleurs, le latéral droit de l'OM a été titularisé lors des deux rencontres des Bleus du mois d'octobre, à savoir le 13 aux Pays-Bas (1-2) et le 17 face à l'Ecosse (4-1).

Clauss est de retour en Bleu depuis octobre

Logiquement, Didier Deschamps a donc rappelé Jonathan Clauss pour ce rassemblement du mois de novembre. Et alors que son équipe va affronter Gibraltar ce samedi soir, le sélectionneur tricolore devrait une nouvelle fois aligner d'entrée le défenseur de l'OM.

Une troisième titularisation de suite pour Clauss ?