Vente OM : Il lâche une confirmation en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, les rumeurs entourant la vente de l’OM ne cesse de prendre de l’ampleur. Il faut dire que Canal+ a relancé la machine en annonçant que l’Arabie Saoudite était proche de racheter le club. Une information révélée par David Berger et que confirme Matthias Manteghetti.

Cela fait désormais près de trois ans que la vente de l’OM est évoquée sans que rien ne soit bouclée. Néanmoins, il y a quelques semaines, Canal+ a relancé les rumeurs en annonçant que le dénouement était imminent puisque dès janvier, l’Arabie Saoudite pourrait débarquer comme l'affirmait le journaliste David Berger. Ancien journaliste de Canal+ , Matthias Manteghetti assure que son ancien collègue n’a pas lâché cette information sans être sûr de lui.

Mercato : Une grosse occasion se confirme pour l’OM https://t.co/tbq8ccsCoB pic.twitter.com/GeON6yJOwm — le10sport (@le10sport) November 20, 2023

La Vente OM confirmée ?

« Concernant les propos de David Berger, c’est quelqu’un qui n’a pas à demander l’autorisation puisque c’est un journaliste très très respecté dans le milieu du football et à Canal+ en particulier. Cela fait 30 ans qu’il est commentateur sur Canal+, donc il fait partie des tops commentateurs. Il a tenu ces propos lors d’une émission qui ne parlaient pas que de foot, mais il a eu cette information sur la vente de l’OM lors des jours précédents, donc il a décidé de la donner et il n’a pas besoin de demander à qui que ce soit pour le faire », assure-t-il au micro de SportMed avant de poursuivre.

«S’il s’est permis de dire cela, c’est qu’il est sûr de lui»