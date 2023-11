L’OM annonce du lourd pour Mbappé

Arnaud De Kanel

Auteur d'un triplé face à Gibraltar (14-0), Kylian Mbappé a atteint la barre des 300 buts en carrière. L'attaquant du PSG a une nouvelle fois démontré qu'il faisait partie des meilleurs joueurs de la planète et il ne laisse personne indifférent, pas même le rival marseillais. En effet, Jean-Pierre Papin, conseiller du président Pablo Longoria à l'OM, le voit maintenir une cadence de 45 à 55 buts par an.

Kylian Mbappé est en grande forme. Face à Gibraltar, l'attaquant du PSG a signé un deuxième triplé consécutif, inscrivant par la même occasion ses 44e, 45e et 46e buts avec les Bleus . Le capitaine de l'équipe de France est une machine à marquer et il ne devrait pas s'arrêter là comme n'a pas manqué de le souligner Jean-Pierre Papin, l'actuel conseiller du président de l'OM.

«Une telle précocité, une telle régularité, c'est rare»

L'ancien Ballon d'Or continue d'être épaté par Kylian Mbappé. Pour autant, il estime que l'attaquant du PSG n'est pas encore au sommet de sa carrière et qu'il va faire mieux dans les années à venir. « Quand vous n'avez même pas 25 ans et que vous avez déjà marqué 300 buts, le plus beau est à venir. Une telle précocité, une telle régularité, c'est rare, presque unique. La barre est tellement haute et à chaque fois, il la repousse », a déclaré Jean-Pierre Papin dans les colonnes de L'Equipe ce lundi matin. Le conseiller du président de l'OM estime même que Kylian Mbappé pourrait inscrire entre 45 à 55 buts par an s'il est épargné par les blessures.

«c'est quelqu'un qui peut arriver à inscrire entre 45 buts et 55 buts par an pendant des années»