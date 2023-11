PSG : Mbappé fait mieux que Messi et Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a inscrit le 300ème but de sa carrière. Alors qu'il a réalisé cet exploit à 24 ans et 333 jours, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France est en avance sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En effet, la Pulga a atteint cette barre à 25 ans et 122 jours, tandis que la star portugaise a dû attendre ses 27 ans.

Pour son avant-dernier match des éliminatoires pour l'Euro 2024, l'équipe de France affrontait Gibraltar ce samedi soir. Et les hommes de Didier Deschamps n'ont laissé aucune chance à leur adversaire, l'emportant 14-0.

PSG : Dembélé s’enflamme pour l’avenir de Mbappé https://t.co/Up97Kq6NrB pic.twitter.com/abOWtXs3xd — le10sport (@le10sport) November 19, 2023

Mbappé a inscrit 300 buts en carrière à 24 ans

Auteur d'un triplé et de trois passes décisives, Kylian Mbappé a martyrisé la défense de Gibraltar. D'ailleurs, l'attaquant du PSG a atteint la barre des 300 buts inscrits en carrière lors de cette rencontre. Et alors qu'il n'a pas encore fêté ses 25 ans, Kylian Mbappé fait mieux que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Messi et Ronaldo ont été moins précoces