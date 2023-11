Le clan Neymar met les choses au point sur son transfert au PSG

Thibault Morlain

En 2017, le PSG avait fait trembler la planète football en faisant de Neymar le joueur le plus cher de l’histoire. Le club de la capitale avait ainsi déboursé 222M€ pour recruter le Brésilien, alors au FC Barcelone. Un transfert sur lequel le clan Neymar a d’ailleurs souhaité revenir et mettre les choses au point après les derniers informations qui sont sorties ce mercredi.

Voulant s’inviter à la table des plus grands clubs, le PSG n’a pas lésiné sur les moyens. Le mercato estival 2017 restera alors comme l’un des plus grands recrutements de l’histoire. Coup sur coup, ce sont Neymar et Kylian Mbappé qui ont rejoint le club de la capitale. Tandis que l’international français a été recruté pour 180M€ à l’AS Monaco, le Brésilien a lui été acheté pour 222M€. Le PSG n’a pas hésité à lever la clause libératoire de Neymar, alors au FC Barcelone, faisant de lui par la même occasion le joueur le plus cher de l’histoire. Un record qui tient encore aujourd’hui.

Neymar arrive blessé au PSG

Neymar sera donc resté 6 ans au PSG et il a fini par s’en aller lors du dernier mercato estival. Mais voilà que ce mercredi, L’Equipe a donné certaines informations qui ont de quoi faire parler sur l’arrivée du Brésilien à Paris. Le quotidien sportif a ainsi assuré que Neymar serait arrivé au PSG en étant blessé puisqu’il avait une fracture de fatigue du cinquième métatarsien.

Le démenti tombe