PSG : Neymar fait disjoncter ses voisins, il reçoit un gros soutien

Cet été, après 6 ans en tant que joueur du PSG, Neymar a fait ses valises. Un départ qui a fait beaucoup d’heureux, à commencer par ses voisins du côté de Bougival. En effet, les plaintes ont été nombreuses à l’encontre du Brésilien concernant ses longues fêtes et les bruits qui duraient jusqu’à tard dans la soirée. Mais voilà que dans cette polémique, Neymar peut compter sur le soutien… du maire de Bougival.

Durant son passage au PSG, Neymar a habité dans une grande maison du côté de Bougival. Une résidence où il a souvent organisé de grandes fêtes. Des événements qui étaient toutefois très bruyants… Au grand dam de ses voisins. En effet, quand Neymar était au PSG, ceux qui habitaient à côté du Brésilien ont multiplié les plaintes concernant ces nuisances sonores. Mais tous n’ont pas le même avis…

PSG : L'Arabie Saoudite lâche une révélation sur le transfert à 90M€ de Neymar https://t.co/gpsiACs4Vf pic.twitter.com/0p3LXZYymT — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

« Des grosses soirées, il n'y en a pas eu tant que cela »

Dans des propos accordés à L’Equipe , le maire de Bougival est revenu sur cette polémique liée aux fêtes bruyantes de Neymar. Et Luc Wattelle s’est alors rangé du côté de l’ancien joueur du PSG, expliquant : « J'habite en face donc j'étais aux premières loges pour apprécier la qualité des nuisances. Des grosses soirées, il n'y en a pas eu tant que cela, mais trois réellement : pour fêter un titre de champion, une autre pour les élections brésiliennes et celle de son anniversaire. Ça a dérangé les voisins immédiats mais, pas très loin de là, il y a une autre célébrité qui en organise aussi de temps en temps ».

