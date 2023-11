PSG : Un proche de Neymar monte au créneau pour sa dernière polémique

Thibault Morlain

Désormais loin du PSG, Neymar se retrouve encore au coeur d’une polémique pour son passage en France. En effet, ces derniers jours, le Brésilien a été assigné devant le tribunal des prud’hommes par l’une de ses anciennes employées en situation irrégulière. Un nouveau problème pour Neymar sur lequel s’est confié l’un de ses proches.

A l’occasion de son passage au PSG, Neymar a multiplié les polémiques sur et en dehors des terrains. Et ce n’est pas encore terminé, même s’il est désormais au Qatar. En effet, l’actuel joueur d’Al-Hilal a été accusé par l’une ses anciennes employées, en situation irrégulière, qui travaillait chez lui à Bougival, qui l’a assigné devant le tribunal des prud’hommes. « À leur demande, pendant que la maison tournait, je devais aider ceux qui en avaient besoin. J'ai fait les ongles de la mère de son fils (Carol Dantas). Une fois, je nettoyais le gymnase et on m'a demandé de m'arrêter pour faire les ongles de Bruna (Biancardi, l’actuelle compagne de Neymar). Le week-end, je travaillais toute la nuit. Comme je devais rentrer tôt le lendemain matin, je dormais sur place. Mais je n'ai jamais reçu de prime de nuit. J'ai fait mes heures comme ils me l'ont demandé », expliquait-elle sur ses conditions de travail.

« Ce n'est pas lui qui s'occupait du recrutement des employés »

Voilà un problème dont se serait bien passé Neymar. Mais l’ex-joueur du PSG peut compter sur des soutiens. Pour L’Equipe , un interlocuteur qui avait l’habitude de se rendre chez le Brésilien à Bougival confie : « Sans rien excuser, ce n'est pas lui qui s'occupait du recrutement des employés et quand on est étranger, on fait souvent appel à des gens de sa communauté, sans remplir malheureusement les démarches administratives françaises ».

« Neymar est quelqu'un de généreux »