PSG : L'Arabie Saoudite lâche une révélation sur le transfert à 90M€ de Neymar

Thibault Morlain

Après 6 ans en tant que joueur du PSG, Neymar a fait ses valises cet été. Plus désiré au sein du club de la capitale, le Brésilien a été poussé vers la sortie et c'est en Arabie Saoudite qu'il a rebondi. Acheté pour 90M€, Neymar est désormais un joueur d'Al-Hilal et certaines précisions ont été apportées à propos de son transfert.

Lors du dernier mercato estival, Neymar a donc fait comme toutes ces stars, il a lui aussi rejoint l'Arabie Saoudite. Alors que le PSG ne voulait plus de lui, bien qu'il avait encore un contrat jusqu'en 2027, le Brésilien s'est engagé avec Al-Hilal. Montant estimé du transfert : 90M€. Un chèque empoché donc par le PSG, qui n'a toutefois pas été signé par Al-Hilal...

L'Arabie Saoudite prend en charge le transfert de Neymar

Alors que le PSG a récupéré 90M€ de ce transfert de Neymar, Al-Hilal n'aurait dépensé pas le moindre centime dans l'opération. En effet, rapporté par le compte X, ActuSPL , Saad Al Lazeez, président de la fédération saoudienne, a expliqué : « Le transfert de Neymar a été pris en charge par le programme de recrutement et Al-Hilal n’a pas payé un seul centime ».

Neymar comme Cristiano Ronaldo