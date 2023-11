PSG - Neymar : Nouveau scandale révélé, la victime balance tout

Axel Cornic

Parti du Paris Saint-Germain cet été pour rejoindre l’Arabie Saoudite et le club d’Al Hilal, Neymar est au cœur d’une nouvelle polémique. Une ancienne employée sans papiers qui s’occupait de différentes tâches dans son domicile de Bougival, accuse la star brésilienne d’avoir été exploitée et lui réclame près de 368.000€.

Décidément, ce n’est jamais monotone avec Neymar. Après les polémiques liées à sa graves blessure au genou, l’ancien du PSG se retrouve devant les Prud’hommes car une ancienne employée l’accuse de travail dissimulé. Licencié en octobre 2022, elle aurait effectué plusieurs tâches à l’ancien domicile du joueur en région parisienne.

« Je me suis retrouvée sans aucun soutien »

Dans un long entretien accordé au média brésilien UOL , elle raconte pour la première fois sa version des faits. « La secrétaire m'a appelée et m'a dit : 'Voici votre salaire, vous n'avez plus besoin de venir, réglez votre vie privée'. Ils m'ont dit d'aller chercher mon argent auprès de l'agent de sécurité à l'entrée principale. Je me suis retrouvée sans aucun soutien. On m'a même coupé l'électricité pendant une semaine » a expliqué cette ancienne employée de Neymar.

« Je n'ai jamais reçu de prime de nuit »