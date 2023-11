L'OM fait comme le PSG pour sa nouvelle recrue

Hugo Chirossel

Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée de Medhi Benatia à l’OM se fait encore attendre. Le Marocain est justement attendu ce mercredi après-midi à Marseille. S’il devrait avoir un rôle de directeur sportif, il ne sera en revanche pas un salarié du club. Comme Luis Campos au PSG, il sera conseiller sportif des Olympiens.

En raison des départs de Javier Ribalta et de David Friio, l’OM a entamé une réorganisation de son organigramme. En ce sens, Pablo Longoria s’est lancé à la recherche d’un nouveau directeur sportif et a jeté son dévolu sur Medhi Benatia. Un dossier qui traîne depuis plusieurs semaines et qui n’est pas encore totalement bouclé.

Benatia attendu ce mercredi à Marseille

Comme indiqué par Foot Mercato , Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi à Marseille. Au programme, faire le point sur l’équipe avec Pablo Longoria, avant de visiter les installations et de se rendre à Strasbourg samedi, où l’OM disputera la 13e journée de Ligue 1.

Benatia sera conseiller sportif de l’OM