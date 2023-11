PSG : A l’étranger, un club demande le transfert de Marquinhos !

Thomas Bourseau

Au printemps dernier, le contrat de Marquinhos a été rallongé. Néanmoins, dans la foulée, Al-Ittihad a fait le forcing pour recruter le capitaine du PSG. Et ce, du propre aveu de son président qui, en plus d’avoir dénoncé une supercherie financière, lâche une annonce au sujet de l’avenir du Brésilien.

Le PSG a prolongé le contrat de Marquinhos jusqu’en 2028 en mai dernier. Le capitaine du Paris Saint-Germain dispose cependant d’une belle cote sur le marché des transferts. Comme beaucoup de stars du football européen, le nom du Brésilien a été lié à la Saudi Pro League lors du dernier mercato estival.

«Le budget ? Beaucoup de questions à ce sujet et sur ce qui s’est passé avec le PSG et Marquinhos»

Et plus particulièrement à Al-Ittihad, club de Karim Benzema ou encore de N’Golo Kanté. D’ailleurs, et alors que Marquinhos est resté au PSG, le président du club saoudien, à savoir Anmar Al Hailae a lâché un ressenti spécifique sur l’échec Marquinhos et la question d’un budget alloué plus restreint pour Al-Ittihad contrairement aux autres grands clubs. « J’ai vraiment beaucoup de questions à ce sujet et sur ce qui s’est passé avec le PSG et Marquinhos ».

«Je vous le dis dès maintenant, Al-Ittihad a demandé de signer avec Marquinhos»