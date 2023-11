Adulé à l’OM, le coupable de son départ dévoilé ?

Hugo Chirossel

L’été dernier, Igor Tudor a décidé de quitter l’OM après avoir passé seulement une saison sur son banc, comme l’avait fait Jorge Sampaoli juste avant lui. Ce dernier a laissé un très bon souvenir à Marseille et les raisons de son départ sont floues encore aujourd’hui. Si des divergences avec Pablo Longoria concernant le mercato avaient été évoquées, ce serait en réalité plutôt avec Javier Ribalta.

Lors de l’été 2022 alors que les joueurs venaient à peine de reprendre l’entraînement, l’OM avait dû se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur. Arrivé en mars 2021, Jorge Sampaoli avait décidé de quitter son poste un peu plus d’un an plus tard, juste avant le début de la préparation estivale.

Sampaoli cité à l’OL pour remplacer Grosso

Ce qui avait donc mené à la nomination d’Igor Tudor, lui aussi parti à l’issue de la saison dernière. Des départs dont les réelles raisons sont encore floues. Jorge Sampaoli pourrait d’ailleurs bientôt faire son retour en Ligue 1, puisque son nom est cité à l’OL pour remplacer Fabio Grosso.

Ribalta responsable du départ de Sampaoli ?