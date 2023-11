Transfert record au PSG, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été 2017, le PSG n'a pas hésité à lâcher 222M€ pour boucler le transfert de Neymar qui débarquait en provenance du FC Barcelone. Six ans plus tard, le Brésilien a quitté le club de la capitale afin de rejoindre Al-Hilal et son bilan à Paris est loin d'être reluisant notamment à cause de ses nombreuses blessures. Mais visiblement, cela ne devait pas être une surprise pour le PSG.

Humilié à Barcelone lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions en 2017, le PSG avait décidé de se venger quelques mois plus tard. Ainsi, le club de la capitale n'a pas hésité à lever la clause libératoire de Neymar qui semblait pourtant hors d'atteinte compte tenu de son prix à savoir 222M€. Le transfert le plus cher de l'Histoire du football.

Il quitte le PSG, le fiasco est total https://t.co/Sy0NiKUFDS pic.twitter.com/HPQplX6KxI — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Neymar est arrivé blessé au PSG

Et pourtant, Neymar n'a pas connu la réussite attendue et n'a jamais réellement justifier l'investissement consenti par le PSG. La faute notamment à de très nombreuses blessures dont la première dès le mois de mars 2018 après un choc avec Bouna Sarr contre l'OM. Une fracture du cinquième métatarsien qui lui fera rater la fin de saison, mais qui aurait peut-être pu être évitée. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , Neymar est arrivé blessé au PSG en 2017.

Le médecin du PSG refuse de répondre