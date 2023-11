Un transfert de rêve pour Griezmann ? Une réponse tombe !

Thomas Bourseau

Que ce soit en équipe de France ou bien avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann marche sur l’eau ces dernières semaines. Après un passage compliqué au FC Barcelone, Griezmann a su repartir de l’avant. De quoi prédire un beau transfert ? Pas vraiment et même si c’est pour rejoindre Manchester United selon Fabrizio Romano.

Antoine Griezmann a grandi en idolâtrant un certain David Beckham. En attestent ses différentes coupes de cheveux au fil des années, mais aussi son amour pour le numéro 7 que Beckham arborait à Manchester United. Et alors qu’il a retrouvé son top niveau cette saison à l’Atlético de Madrid, le feuilleton autour de son avenir, et notamment en raison de rumeurs en Arabie saoudite, est relancé.

En 2017, Griezmann avouait qu’il y avait 6 chances sur 10 qu’il soit transféré à Manchester United

Lors de son passage sur Quotidien en mai 2017, Antoine Griezmann avait été interrogé par Yann Barthès sur son avenir. A la question sur un transfert à Manchester United comme son idole David Beckham, Griezmann avait décrété que ce serait « possible ». Sur une échelle de 1 à 10, celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard expliquait qu’il y avait 6 chances sur 10 qu’il signe à Manchester United.

Mercato : Une offre folle dégainée pour Griezmann ! https://t.co/sIshgGWn9q pic.twitter.com/a8x2BDV0GW — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

«Manchester United ? Je pense que c'est impossible»