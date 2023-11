Griezmann : Il vend la mèche pour un transfert XXL

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà parmi ses cibles par le passé, Antoine Griezmann serait toujours dans le collimateur de Manchester United si l’on en croit des bruits venus d’Espagne. En réaction à ces rumeurs sur l’avenir de l’international français, le journaliste Fabrizio Romano a livré son point de vue sur le dossier, lâchant un indice de taille.

Antoine Griezmann est en grande forme ! Cette saison, l’international français totalise déjà 12 réalisations en 16 apparitions sous le maillot de l’Atlético de Madrid, de quoi lui permettre de s’approcher du record de Luis Aragones (169 buts pour le Français contre 173 pour l'Espagnol) et d’apparaître comme une cible auprès de Manchester United. C’est en effet le bruit qui court actuellement en Espagne, une rumeur crédible ?

« Je pense que c'est impossible »

Sur le site CaughtOffside , Fabrizio Romano a eu l’occasion de revenir sur le dossier. « Il y a eu des histoires surprenantes à propos d'Antoine Griezmann, ciblé par Manchester United, mais je pense que c'est impossible, honnêtement. Je ne suis au courant d'aucun contact, mais il ne s'agit pas seulement de cela, il s'agit aussi de la volonté du joueur de rester à l'Atlético de Madrid », explique le journaliste. De retour en 2021 après une parenthèse non-concluante au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’aurait plus l’intention de quitter son nid.

« Il est amoureux de l'Atlético de Madrid »