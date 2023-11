Deux cracks recalent le PSG, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Toujours en quête de nouveaux talents, le PSG regarde notamment du côté du Brésil. En ce sens, il a fait partie des clubs annoncés sur la piste d’Endrick, qui va rejoindre le Real Madrid, et de Vitor Roque, attendu au FC Barcelone. Deux joueurs qui représentent l’avenir du Brésil et sur qui Romario place de grands espoirs.

S’ils évoluent encore au Brésil pour le moment, Endrick et Vitor Roque ne vont pas tarder à débarquer en Europe. Si le PSG a été cité comme faisant partie de leurs prétendants, les deux espoirs brésiliens vont finalement prendre la direction respectivement du Real Madrid et du FC Barcelone.

Romario encensent Endrick et Vitor Roque

Dans un entretien accordé à l’émission Boleiragem de Sportv , Romario s’est exprimé sur Endrick et Vitor Roque. « Tous deux ont la capacité et les conditions pour quitter l'Athlético Paranaense et Palmeiras et aller dans des clubs comme Barcelone ou le Real Madrid », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mundo Deportivo . Romario les voit d’ailleurs participer à la prochaine Coupe du monde avec le Brésil.

«Ils peuvent devenir de grandes idoles»