Benatia arrive à l'OM et va boucler un premier transfert

L'arrivée de Medhi Benatia au poste de directeur sportif de l'OM ne fait désormais plus aucun doute et le Marocain connaît déjà le premier dossier chaud qu'il va devoir régler. Il s'agira en effet de Luis Henrique qui va revenir à La Commanderie au début de l'année prochaine. Mais la question est de savoir s'il sera conservé. Et ce sera notamment à Benatia de trancher.

Prêté à Botafogo pour 18 mois lors de l'été 2022, Luis Henrique va faire son retour à l'OM le 1er janvier prochain. Et pour cause, son option d'achat, estimée à 6,5M€, ne sera pas levée, les conditions n'ayant pas été remplies. Il fallait en effet que l'ailier brésilien prenne part à au moins 50% des minutes disputées par son club en championnat.

Le boss de l’OL fait un sale coup, l’OM perd 6,5M€ https://t.co/43cV8J3rRy pic.twitter.com/epy7OhPcsw — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Luis Henrique va revenir à l'OM

Par conséquent, Luis Henrique sera de retour à La Commanderie dès le 1er janvier, mais pour combien de temps ? Selon les informations de La Provence , c'est la question que se pose à l'OM qui pourrait donner sa chance à l'ailier brésilien dont le profil correspond à ce que recherche Gennaro Gattuso. Le tout à moindre frais puisqu'il le club phocéen ne débourserait aucune indemnité de transfert.

Le premier dossier chaud pour Benatia

Mais d'un autre côté, une vente de Luis Henrique permettrait de renflouer les caisses. Ce sera donc à Medhi Benatia de trancher dans ce dossier. Le Marocain, qui va très prochainement être nommé directeur sportif de l'OM, devrait ainsi régler cette affaire en tranchant pour l'avenir de l'ailier brésilien. Ce sera le premier dossier chaud à gérer pour le futur dirigeant olympien.