Un transfert de Neymar tombe à l’eau à cause de Messi ?

Avec Lionel Messi et Luis Suarez, Neymar formait la MSN au FC Barcelone et aurait voulu recoller les pièces du trio qui avait été brisé par son départ au PSG. Néanmoins, le Brésilien n’a pas pu voir son vœu exaucé en raison des revenus monstres de Messi au Barça entre autres. Explications.

Lionel Messi est le talisman du FC Barcelone. Ou du moins, l’a été de nombreuses années pendant sa présence en Catalogne. Intouchable et étant un joueur d’une valeur inestimable, l’octuple lauréat du Ballon d’or ne laissait pas le choix aux dirigeants du FC Barcelone. En effet, entre 2014 et 2020, les hauts décideurs du Barça ne cessaient de répondre favorablement aux demandes du clan Messi.

555M€ pour Messi en quatre ans ?

C’est en effet ce que The Athletic a confié ce mardi. Sachant que dire « non » à Lionel Messi et son entourage entraînerait un vote de défiance, le FC Barcelone s’est aligné sur les requêtes de l’Argentin qui a vu, entre 2014 et 2020 ses revenus tripler. Pire, entre 2017 et janvier 2021, le FC Barcelone aurait versé la coquette somme de 555M€ à Lionel Messi comme El Mundo l’a affirmé. Des dépenses colossales qui ont eu un impact sur le feuilleton Neymar.

Neymar voulait revenir, le salaire de Messi au Barça a tout fait capoter ?