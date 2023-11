«Historique», Lionel Messi le fait halluciner

Benjamin Labrousse

Fin octobre, Lionel Messi a remporté son 8ème Ballon d’Or au théâtre du Châtelet. L’Argentin a ainsi devancé Erling Haaland et Kylian Mbappé, et a même fait des heureux. 17ème du classement, Kvicha Kvaratskhelia a pu rencontrer La Pulga, et semble avoir été marquée par cette entrevue avec le joueur de l’Inter Miami.

Lionel Messi au sommet. Le 30 octobre dernier, l’ancien joueur du Barça et du PSG a glané son 8ème Ballon d’Or devant Erling Haaland et son ancien coéquipier Kylian Mbappé. Une performance sensationnelle, alors que comme chaque année, de nouveaux joueurs ont fait leur entrée au sein des 30 nominés à la victoire finale. Présent à Paris pour cette cérémonie et 17ème du classement final avec six votes en sa faveur, l’ailier géorgien de Naples Kvicha Kvaratskhelia a pu rencontrer Léo Messi.

« Messi m’a changé en tant que personne »

Dans des propos rapportés par FootMercato , Kvicha Kvaratskhelia a d’ailleurs relaté sa rencontre avec Lionel Messi. Une entrevue que le principal intéressé semble avoir particulièrement appréciée… « Rencontrer Messi a été un moment historique pour moi, peut-être que vous ne me croiriez pas si je vous racontais l’histoire… Messi m’a changé en tant que personne. (…). Alors que nous étions assis pendant l’une des pauses du gala, Leo, qui était à ma droite, s’est soudainement levé. Je n’avais aucune idée de pourquoi il se levait et d’où il allait, car nous avions été avertis de rester assis pendant les pauses » .

« J’étais tellement confus que je me suis levé et j’ai serré sa main »