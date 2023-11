Mercato : Le boss de l’OL sort du silence sur la piste Sampaoli !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Selon les dernières tendances, la direction de l'OL songerait à enrôler Jorge Sampaoli afin de remplacer Fabio Grosso, qui peine à convaincre depuis sa nomination au poste d'entraîneur mi-septembre. Mais John Textor, le propriétaire du club rhodanien, monte au créneau et nie en bloc toute prise de contact avec l'ancien entraîneur de l'OM.

Toujours lanterne rouge de Ligue 1 malgré son récent succès sur la pelouse du Stade Rennais (1-0), l'OL traverse une crise sportive sans précédent et va donc se battre pour ne pas être relégué cette saison, alors que ses ambitions initiales étaient plutôt tournées vers l'Europe.

Absurdly untrue. I have never contacted any coach as a replacement for Fabio. I remain very supportive of Fabio. https://t.co/USSA6FKurI