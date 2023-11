L’OM boucle une signature, il se lâche sur son transfert

Hugo Chirossel

Lors de l’été 2021, l’OM s’était attaché les services de deux jeunes joueurs en provenance de l’OGC Nice : Salim Ben Seghir et Bilal Nadir. Ce dernier est en train de s’y faire une place et semble avoir la confiance de Gennaro Gattuso. Il avait d’ailleurs rejeté une proposition des Aiglons pour rejoindre la cité phocéenne.

Que ce soit Jordan Veretout ou Gennaro Gattuso, les deux ont souvent encensé le jeune Bilal Nadir. Ce dernier a fait quelques apparitions cette saison, surtout depuis que le technicien italien est devenu l’entraîneur de l’OM. Avec l'enchaînement des rencontres et notamment l’absence de Valentin Rongier, le Marocain de 19 ans pourrait avoir plus « de responsabilité dans le jeu », comme le confiait Gattuso.

Il en rajoute encore une couche sur son transfert avorté à l’OM https://t.co/iQlTGbX52W pic.twitter.com/81ZHjpG67m — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

«C’est un bon gamin, travailleur, qui aime le football et sent le jeu»

« Il fait partie de la génération impactée par les confinements et covid, il a vécu des moments compliqués, à Marseille aussi, mais il n’a pas lâché. C’est un bon gamin, travailleur, qui aime le football et sent le jeu. J’ai pris plaisir à bosser avec lui car il est persévérant et à l’écoute », a déclaré Johann Louvel, un des anciens entraîneurs de Bilal Nadir à l’OGC Nice, auprès de La Provence .

«Nice lui avait fait une proposition pour rester»