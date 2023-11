Un club étranger défie le PSG pour un joueur de Deschamps !

Thomas Bourseau

Alors que la fenêtre hivernale des transferts n’ouvrira ses portes qu’en janvier, le PSG travaillerait déjà en coulisse sur des dossiers à étudier en profondeur sur le marché. Youssouf Fofana en ferait partie. Néanmoins, le milieu de terrain de l’AS Monaco et de l’équipe de France ne ferait pas seulement tourner les têtes des dirigeants du PSG. Leurs homologues de la Juventus seraient également sur le coup.

Du haut de ses 24 ans, Youssouf Fofana poursuit sa progression avec l’AS Monaco et pourrait plier bagage à l’issue de la saison soit à une année de l’expiration de son contrat. L’international français, buteur à deux reprises face à Gibraltar et la Grèce pendant cette trêve internationale, aurait la cote sur le marché des transferts, à commencer par le PSG.

Le PSG coche le nom de Youssouf Fofana dans sa short-list

Dernièrement, RMC Sport dévoilait que Youssouf Fofana figurerait dans les petits papiers du PSG dans le cadre des prochaines sessions des transferts. Et Saber Desfarges a confirmé la tendance mardi pour Grèce-France (2-2). Le journaliste de TF1 ne s’est pas arrêté à cette information en délivrant un complément qui pourrait peser dans la balance pour le dénouement du feuilleton Fofana.

Duel entre le PSG et la Juventus ?